La Arrolladora calla a niño por cantar tema de la Banda MS

Jossi le quitó el micrófono a ex concursante de La Voz Kids por interpretar el éxito ‘Tengo que colgar’

Lo que parecía una noche mágica para Saúl Navarro, ex participante de La Voz Kids, se convirtió en un verdadero tormento durante el concierto que La Arrolladora Banda el Limón ofreció en Torreón, Coahuila, ya que Jossi Beltrán, vocalista de la agrupación, invitó al pequeño a que subiera al escenario y así pudiera echarse el famoso “palomazo”, ante los fans que se dieron cita esa noche.

Todo transcurría bien, el primer tema que interpretó Navarro fue Ya te perdí la fe de La Arrolladora, minutos después Jossi le dice: “canta la que tú quieras amigo”, de inmediato el niño entonó Tengo que colgar, uno de los éxitos de la Banda MS.

No pasaron ni dos segundos cuando José Isidro Beltrán, nombre real del vocalista, le quitó el micrófono para dejarle claro que temas de esa agrupación no se podían cantar en su escenario. “¡No, esa no!”, la primera reacción del menor fue ponerse nervioso ya que no sabía cómo reaccionar.

Preocupado por la situación, Saúl Navarro no bajó la guardia y cantó el tema Siempre te voy a querer de Calibre 50, a lo que el vocalista de La Arrolladora le dijo: “De ellos sí”.

Tras los sucedido, el programa a Suelta la sopa entrevistó a Jossi sobre lo ocurrido con Navarro: “Lógico, arriba del escenario todo es show. ‘Espérate… espérate’, le dije y la gente se rió. Yo puedo cantar un tema de la Banda MS, a mí no me pasa nada. No hay ninguna rivalidad, todo es parte del show y más arriba del escenario”.

