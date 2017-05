¡Exclusiva! Silvia Pinal quedó atrapada en un avión

Al dirigirse a Oaxaca, la aeronave donde viajaba la actriz nunca pudo aterrizar. Tampoco pudo hacerlo en aeropuerto alterno

Vaya pesadilla que vivió Silvia Pinal a finales de la semana pasada, pues cuando se dirigía a la ciudad de Oaxaca, al sur de México, para grabar varias escenas de la telenovela ‘Mi marido tiene familia‘, el avión que la transportaba nunca pudo aterrizar en la ciudad del mezcal, ni tampoco en un aeropuerto alterno.

Fuentes de la producción de Juan Osorio, que en los próximos meses estará al aire a través de Univisión, revelaron a LMShow que todo ocurrió durante la noche del pasado jueves, cuando Pinal se dirigía a la capital oaxaqueña para que el viernes iniciara la grabación de sus escenas.

El avión despegó con normalidad de la Ciudad de México, pero al llegar a Oaxaca, las autoridades del aeropuerto no autorizaron el aterrizaje debido a que las condiciones del clima no eran las más óptimas, por lo que la aeronave se dirigió al aeropuerto de Acapulco, donde sí pudo tocar tierra, pero no se permitió el descenso de los pasajeros.

En el puerto guerrerense, el avión permaneció durante una hora y finalmente se dirigió a su punto de origen: la capital mexicana. Cuando todo indicaba que la pesada jornada llegaría a su fin, las autoridades de la terminal capitalina tampoco autorizaron el aterrizaje, por lo que la nave tuve que volar sobre la ciudad durante un prolongado rato.

Pinal, de 85 años, descendió del avión después de las tres de la mañana del viernes.

