Angélica Celaya es guiada desde el más allá por Jenni Rivera

La Actriz Angélica Celaya fue la elegida para encarnar a Jenni Rivera en la serie oficial de Telemundo, “Mariposa de Barrio”, para lo cual, tiene una comunicación hasta el más allá con La Diva de la Banda.

“Le pedí a Jenni Rivera que me guiara por el mejor camino, me di mi tiempo a solas, le dije a ella que está en el cielo que me ayudara, han pasado cositas curiosas, antes de la presentación a la prensa me quedé encerrada en el baño por dos minutos, esto no se trata de mí, se trata de Jenni” confesó al programa Al Rojo Vivo.

La actriz afirma que intenta acercarse a los gestos de la cantante ya que era un personaje en algunas canciones y otro en otras.

“Me siento como que me le estoy acercando a la Diva, todo mi tiempo libre me la paso viendo videos de youtube, los de sus fans, quiero la esencia de ella”, asegura.

Con respeto y responsabilidad encarnará los mejores y peores momentos de Jenni Rivera, dependiendo de la música su actitud cambia y ese es mi trabajo de actriz, hacer un estudio a fondo de los gestos y miradas para que la gente vea a Jenni Rivera.

