Hijo de Cantinflas dejó testamento en regla

Afirma su viuda que respetará lo que el documento dicte. Ella continuará al mando de la marca del Mimo de México

Más Chismes

Mario Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas, quien falleciera ayer lunes a los 57 años, dejó en un testamento la forma en la que debían repartirse sus bienes, afirmó su viuda Tita Marbez, quien dijo a los micrófonos de LMShow que, en caso de desearlo, “puedo abrir el testamento”.

Entrevistada afuera de la capilla del Panteón Francés, en la Ciudad de México, a solamente algunos metros de los restos de su esposo, Marbez aseguró que respetará la voluntad de su marido. “Yo voy a hacer lo que el testamento diga. Mario no me encargó que viera a sus hijos porque ya todos son adultos. Gabriel (el más pequeño) tiene 23 años, ya es un adulto. No habrá problemas por el testamento”.

Con frases cortas, Marbez intentó resolver todos los cuestionamientos de la prensa. Aseguró que ella continuará al mando de la empresa que representa la marca de Cantinflas. Agregó que la serie biográfica del famoso cómico continúa en pie, pues los derechos ya los tiene Televisa y la producción es de Juan Osorio. Añadió que piensa continuar con los trámites para que los restos de Cantinflas sean trasladados del Panteón Español a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón Dolores, pues ya tuvo acercamientos con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La entrevistada señaló que hace un año se separó de Moreno Ivanova, pero nunca se divorciaron. “Siempre me trató muy bien, nada más que no pudimos funcionar como pareja, pero seguimos siendo socios. Fueron 36 años de conocernos”.

Joel O’Farrili / LMSHOW