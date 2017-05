María Conchita Alonso quiere que Selena Gomez la interprete

La actriz venezolana descartó a artistas como Salma Hayek o Penélope Cruz por "sus edades"

María Conchita Alonso prepara paso a paso los detalles de su serie biográfica. Aunque ahora mismo no tiene muchos avances, ya tiene claro quién le gustaría que la interpretara en su etapa juvenil: nada menos que Selena Gomez.

“Me encantaría que Selena Gomez me hiciera, pero no creo que hable castellano. Ella es actriz y también canta, pero quiero que alguien me doble, es decir, que alguien cante con mi voz”, señaló Alonso a los micrófonos de LMShow, minutos antes de salir al escenario del Teatro Metropólitan, en Ciudad de México, donde ofreció un concierto al lado de Francisco Céspedes.

La cubana, quien creció en Venezuela, declinó que esté pensando en actrices como Salma Hayek, Penélope Cruz o Sofía Vergara para encarnarla.

“No, en realidad no me gustaría. Ni pueden hacerme porque no se parecen a mí, en lo absoluto, ni tampoco porque sus edades son para que lo hagan. Yo quiero buscar gente aunque sea desconocida”, dijo.

La cantante confirmó que en la emisión estarán incluidas varias de sus historias amorosas con personajes famosos y podría revelar algunos de sus secretos más dolorosos.

Joel O’Farrili / LMSHOW