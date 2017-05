¡Exclusiva! Luis Miguel se va de fiesta y sólo bebe agua

El dueño de uno de los sitios donde el Sol se divirtió en San Miguel de Allende contó todos los detalles sobre su paso por el lugar

Tras los rumores que señalaban que era víctima del alcoholismo, durante su paso por San Miguel de Allende, Luis Miguel dejó claro que se sabe divertir sin necesidad de una sola gota de alcohol. Al menos así lo demostró la noche el viernes durante su estancia en VC & Friends, un exclusivo centro de espectáculos del poblado, donde no pidió ninguna bebida embriagante.

En entrevista exclusiva con LMShow, el empresario Jorge Lebar, propietario del lugar y encargado de atender personalmente al cantante, aseguró que su cliente solamente ordenó agua.

“Pidió agua mineral y botellitas de agua. Lo que pasa es que en el bar teníamos una temperatura ambiente de 33 o 34 grados centígrados. No somos un restaurante ni un antro, en las mesas solamente ponemos algunas botanas que son cortesía de la casa, basadas principalmente en comida mexicana y yucateca”, dijo.

El Sol arribó al lugar sin ningún personal de seguridad y únicamente acompañado por su hermano Alejandro Basteri y su abogado Rafael Heredia.

“Se portó muy bien. No pidió nada en especial. Él estuvo en la parte de arriba, en VIP, se sentó en mi mesa y me acerqué a él para comentarle ‘tú me dices hasta dónde y qué hacemos’, en el sentido de que la gente lo identificó y empezaron a tomarse fotos con él. Llegó con una actitud impresionante”, comentó.

El intérprete disfrutó de la velada y de la compañía musical de una cantante conocida como La Flaca, originaria de Celaya, Guanajuato. “Luis Miguel le aplaudió y le dijo ‘¡qué bien cantas!’; él disfrutó de la noche”.

Joel O’Farrili / LMSHOW