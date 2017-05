‘Despacito’ hace historia en el Reino Unido

Luis Fonsi y Daddy Yankee están que no caben de felicidad. ¿El motivo? Su tema “Despacito” alcanzó el número uno en los 40 principales de MTV del Reino Unido, con lo que pueden decir que son los primeros artistas puertorriqueños que logran esta hazaña con un tema en español.

El tema, originalmente lanzado en enero de este año por Fonsi y por el reguetonero, y en su versión en inglés y en remix por Justin Bieber, se colocó en el Official Single Chart.

Fonsi dijo en una entrevista de radio que Justin se había comunicado con ellos luego de haber oído el tema en un club nocturno de Colombia.

La canción desplazó al segundo lugar en la lista de MTV a “I’m The One”, de Justin Bieber acompañado de Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne.

“Me encanta que la canción conecte con la gente aunque no entiendan la letra; es grandioso que sientan la vibra”, dijo el artista.

Just received the great news! #Despacito is @AdeleRoberts tune of the week on @BBCR1 ! Thanks for the support to all my British fans/friends pic.twitter.com/CgZHZJAfVR

— Luis Fonsi (@LuisFonsi) May 15, 2017