Chiquis dedica tema a La Diva de la banda en Día de las madres

La intérprete recordó a su fallecida progenitora con el tema “Ya lo sé”

Chiquis Rivera se presentó este domingo en Houston, Texas, en el NRG Center, donde se llevó a cabo el Festival de Mayo, momento que aprovechó para dedicarle el tema “Ya lo sé” a su mamá, la fallecida Jenni Rivera.

Debido a que ayer se festejó en Estados Unidos el Día de las Madres, Chiquis no perdió oportunidad para cantar el reconocido sencillo de la “Diva de la banda”

La hija mayor de Jenni compartió un pequeño video de este conmovedor momento comentando: “Nombre!!!! #Houston fueron lo MÁXIMO!!!! Gracias por hacer un día tan difícil, MEJOR!! #LosQuiero #QueBonitoCantan #YaLoSe #FestivalDeMayo #DedicadoAElla #MyMomma #DiaDeLasMadres #Gracias #UnivisionRadio @jennirivera #TheBEST #CheersToHer 🙌🏻 #SweetSoundRecords 💜💙🎧”.

Horas antes, la joven cantante colocó un emotivo mensaje junto a una fotografía en Instagram para felicitar tanto a Jenni como a su abuela en ese día tan especial.

“Feliz día a todas las mujeres fuertes que tomaron la responsabilidad de ser madres, en especial a estas dos gran mujeres que Dios me dio la dicha de decir que son mías. Gracias a ellas soy la mujer que soy el día de hoy, y sé que no fue fácil. 🙈 Momma, your lessons, I love yous, hugs, kisses, and yummy tacos will be part of me for the rest of my life. There aren’t enough words to express my gratitude…because even now I know you’re working that special Jenni Magic from heaven. Thank you!! I miss you so much it hurts… happy Mother’s Day mommy. God only knows what I would do for one of your hugs right now. #TeAmo #LasAmo #MisMadres #HappyMothersDay #DiaDeLasMadres”.

Sin duda para Chiquis fue un día muy difícil, pues antes de finalizar la celebración a las mamás, siguió conmemorando a su madre, confesando que el tema “Que Sacrificio”, sencillo que le recuerda a Jenni Rivera, será parte de su siguiente producción discográfica.

“Que Sacrificio….. una de mis raíces que me hace recordar mucho a mi madre 🎶❤️🙏🏼#Chelo #QueSacrificio #ViejaPeroBuena 👌🏼 Será parte de me siguiente disco #EntreBotellas 🍻”.

Que Sacrificio….. una de mis raíces que me hace recordar mucho a mi madre 🎶❤️🙏🏼#Chelo #QueSacrificio #ViejaPeroBuena 👌🏼 Será parte de me siguiente disco #EntreBotellas 🍻 Una publicación compartida de Chiquis 💛/ Valentina 🖤?? 🤷🏼‍♀️ (@chiquisoficial) el 14 de May de 2017 a la(s) 10:57 PDT

