Miguel Bosé le aventaba piedras a sus fans

Pedía le dejaran dormir harto de que gritaran fuera de su casa

Aunque hoy por hoy disfruta del éxito y el cariño de sus fanáticos, quienes lo han acompañado a lo largo de 40 años de trayectoria artística, Miguel Bosé confiesa que las cosas no fueron así de hermosas todo el tiempo, pues cuando apenas empezaba a alcanzar la fama, la euforia de la gente era tan grande que no sabía como manejarla e incluso llegó a hartarse.

“Los primeros años de mi carrera fueron de mucho vértigo y lo que recuerdo es que había mucho ruido hacia lo mío. Oía a los fans, pero sobre todo a las fans, afuera de mi casa con los tocadiscos cantando a todo lo que da y yo les gritaba, los insultaba y hasta les tiraba piedras para que se fueran y me dejaran dormir en paz. Era horrible”, confesó Miguel al programa de radio “La Mesa”.

El intérprete de “Amante Bandido” sostuvo una plática con León Krauze en la que confesó lo difícil que fue para él asimilar que a los 19 años de edad se estaba volviendo famoso, especialmente gracias al tema “Linda”, y cuando los fans comenzaban a cantar sus canciones y gritar su nombre, él hacía de todo para que se callaran.

Para finalizar, el cantante contó que su decisión de empezar una carrera en el mundo de la música no fue precisamente por la atracción que sentía por este arte, sino porque quería salir de casa y empezar una vida completamente independiente, aunque actualmente no se imagina haciendo otra cosa que no sea cantar.

Redacción LMSHOW/Mezcalent