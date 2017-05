Eugenio Derbez es más taquillero que Chuck Norris en Estados Unidos

Sus diez películas acumulan hasta ahora 360 millones de dólares

Más Chismes

El mexicano Eugenio Derbez se colocó entre los 600 actores más taquilleros en toda la historia del cine en Estados Unidos, por la combinación de las diez películas que se han exhibido en algún momento en sus salas, aunque la mayor cantidad de ingresos la suman dos en particular, Instructions Not Included y How To Be a Latin Lover.

De su más reciente filme, aún en cartelera, lleva 26 millones de dólares recaudados, con lo cual llegó a 367.7 millones de dólares de acuerdo con cifras del sitio web Box Office Mojo.

Derbez supera a estrellas como Adam Brody, Denise Richards, Cara Delevigne, Alicia Silverstone, Madonna, Chuck Norris, Miley Cyrus, Jennifer Love Hewitt o Warren Beauty.

El mexicano también es más taquillero que Michael Jordan, Chris Brown, Whitney Houston, o Kaley Cuoco.

Las cifras son sólo por ingresos de taquilla en Estados Unidos hasta el 12 de mayo del 2017.

Redacción LMSHOW