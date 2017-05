Rodner Figueroa anuncia regreso a la televisión

El fashionista participará como actor en un proyecto en inglés que se estrenará en 2018

Primicias

Han pasado dos años desde que Rodner Figueroa fue echado de Univision por haber hecho un chiste acerca de la primera dama de entonces, Michelle Obama. Pero ahora, luego de prepararse y buscar otras opciones, volverá a la televisión, pero como actor y en una producción en inglés, anunció el fashionista en “Al rojo vivo”.

“En este tiempo me dediqué a estudiar […] algo que me facilitara a mí hacer esa entrada, como reducción de acento, actuación, cosas que antes no me había atrevido a hacer”, dijo Rodner.

Finalmente, su debut en será a principios del 2018 en un proyecto de Ryan Murphy, director de programas como “Nip/Tuck” y “American Horror History”.

“Es un proyecto que me tiene muy emocionado porque es algo que nunca había hecho antes” dijo Rodner, quien en este tiempo se ha dedicado a viajar por el mundo con su pareja.