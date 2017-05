‘How to Be A Latin Lover’ fue la más taquillera en México

La comedia de Eugenio Derbez recaudó 11 millones de dólares en su semana de estreno

En su fin de semana de estreno en México, “How to Be A Latin Lover”, protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek, fue la cinta más taquillera, al recaudar poco más de 11 millones de dólares, casi la misma cantidad que recaudó el filme en Estados Unidos.

Alrededor de 5 millones de personas fueron a ver la comedia durante su primer semana de exhibición.

En segundo lugar se colocó “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, y en el tercero “Fast and Furious 8”. En la cuarta posición quedó “Boss Baby”.