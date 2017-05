Exmenudo Charlie Masso cumple 16 años sin ver a sus hijos

“Tengo fe que en un futuro como adultos tengamos una relación”

El exmenudo Charlie Masso no ha podido ver, ni tener una relación con sus hijos, durante 16 años, debido a que su expareja Yanilet Aracena le impide tener acceso a ellos.

“Yo tengo dos hijos, necesito que esos dos niños o adultos conozcan que soy un hombre que cumple con lo que debe, independientemente de que no me hayan permitido tener una relación con ellos, se decía que yo no había pagado en diez años, imagínate no saldría de la cárcel, me han dicho hasta perro muerto, he aguantado la presión, llegamos al tribunal y el juez falló a nuestro favor”, mencionó al programa Ventaneando.

En ese lapso no le permitieron ver a sus hijos, quienes crecieron sin el trato y el amor de un padre.

“Todavía es horrible, pero uno tiene que continuar, tengo fe que en un futuro como adultos tengamos una relación, no tengo expectativas de que sea una relación ideal, pero ellos como adultos tomarán sus propias decisiones.

Hace tiempo, en un programa de televisión, su hijo mayor se dirigió al exmenudo de la siguiente manera:

“Le deseo buena salud, le deseo buena vida. Lo que quisiera es que no cometa los mismos errores que cometió conmigo con mi hermanito, que lo va a necesitar, porque en este punto yo estoy tratando estabilizar mi vida”, dijo el joven en compañía de su madre Yanilet Aracena.

