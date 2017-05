Esposa: A JC Chávez JR lo drogaron y lo robaron

Se llevaron el cheque de la pelea junto con un reloj de 40,000 dólares

La fama combinada con Las Vegas tiene sus peligros, al menos de acuerdo a lo que expresó, Frida de Chávez, la esposa de Julio César Chávez Junior a ESPN al explicar los videos que fueron subidos a las redes con el pugilista en estado inconveniente.

“Pasaron estos (chicos) de Tamaulipas… se tomaron fotos con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Después llega uno güero de ojos verdes hablando poquito español que dijo que era de Londres y que nos invitaba un trago…yo había dejado a mi hija en la habitación por lo que tuve que irme”, comenta.

Julio se habría quedado con la persona de Londres, quien se lo llevó al hotel junto con varias mujeres, subieron a la habitación, lo robaron y además divulgaron el video.

"Esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi, le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, les dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron jaquear su teléfono y que él no lo había publicado", dijo.

Sin embargo, el cheque ya lo localizó, lo que aún queda pendiente es el reloj y el prestigio que han quedado hechos añicos.

