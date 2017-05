Verónica Castro festeja el día del padre

Ser madre soltera le obligó a salir de su casa y dejarle a su mamá la educación de sus hijos

Verónica Castro no sólo es una leyenda viva en la televisión, es una mujer que ha luchado contra la adversidad para llegar al lugar privilegiado que ostenta, sin embargo, ella no se reconoce en su rol de madre, ya que fue más un padre para sus hijos.

“No soy, no fui madre, la hice de papá, a mí me festejan el día del padre, el día de la madre es mi mamá, que fue la encargada de mis hijos y mis hermanos” estableció a Hola.

Su madre Socorro Castro ha sido su soporte siempre, sigue aprendiendo de ella.

“A sus ochenta y tantos años sigue enseñándome cosas, como tener paciencia” admite.

Ahora, goza su rol como abuela: “Soy muy consentidora, me agota, lo que no me gusta es que se hagan niños mimados, groseros, mal portados, pero que sean divertidos y que respeten a la abuela o a su mami”, mencionó.

