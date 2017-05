Salma Hayek temía abrir cuentas en redes sociales por su ortografía

La actriz confesó que este era un muro mental que tenía antes de atreverse a abrir su Instagram

Más Chismes

La inseguridad sobre su ortografía era lo que le impedía a Salma Hayek abrir una cuenta en las redes sociales, confesó la actriz durante su visita a México hace unos días.

Y aunque la ortografía de la veracruzana no es perfecta, tampoco está para llorar. Sin embargo, el miedo a cometer errores a la hora de escribir era un muro mental que tenía, confesó la artista, quien finalmente se decidió a mostrar aspectos de su vida en Instagram, la única red social por la que se comunica.

“Y eso me permite además estar en contacto con la gente”, dijo durante la promoción de “How to Be A Latin Lover”, cinta en la que actúa junta a Eugenio Derbez.