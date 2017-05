Rodner Figueroa recuenta incidente de Univision ante ‘Al rojo vivo’

El fashionista reconoció que se pasó de la raya con su comentario sobre Michelle Obama

Primicias

Rodner Figueroa hizo un recuento de lo que fue uno de los incidentes más sonados de los últimos años en la televisión hispana. En una entrevista con el programa “Al rojo vivo”, el tristemente célebre fashionista reconoció que había sido un gran error el comentario que hizo sobre la primera dama de entonces, Michelle Obama.

“Entendí que para todo hay un límite; en ese momento, en ese desenfado, creí que no había límites”, dijo el conductor venezolano sobre el momento en el que comparó a Michelle Obama con un simio.

En la entrevista, en la que en varias ocasiones soltó una que otra lágrima, reconoció que Raúl de Molina, quien conduce “El gordo y La flaca”, el programa de Univision donde sucedió este incidente, es uno de los amigos que desde “el minuto uno” se solidarizó con él.

“La gente piensa que éramos enemigos, pero él es uno de mis mejores amigos, hasta la fecha me llama, se preocupa”, dijo Rodner, quien desde hace poco más de dos años, no ha vuelto a un programa televisivo.

Sobre el momento más “oscuro” que vivió en esos momentos, el fashionista confesó que fue cuando vio a su padre llorar, “porque quizá mucha gente no lo sabe, pero mi papá es negro”. Dice que su papá, quien está muy enfermo, le dijo que le dolía por lo que estaba pasando Rodner “porque me dijo, ‘yo sé que no eres racista, pero quien no te conozca pensará que sí lo eres”.

Ahora dice que se dedica a su fundación en pro de Venezuela y a su vida familiar.