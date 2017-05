¡Exclusiva! A Voz de Mando le vale veto en Chihuahua

Sus integrantes afirman que existen otras plazas mexicanas donde presentarse

Aunque significa una opción menos para presentarse al tiempo que desean que su música suene por todo México, a los integrantes del grupo Voz de Mando les tiene totalmente despreocupados el supuesto bloqueo que el gobierno de Chihuahua puso a su música.

“No hemos movido nada, simplemente checamos la agenda para presentarnos en otros lugares y nos dejamos de problemas, lo que menos que quiere el grupo, es eso”, comentó Jorge Gaxiola, vocalista de la agrupación a los micrófonos de LMShow.

En entrevista en plena promoción de su nuevo disco Clase de historia, el grupo explicó en qué consiste el bloqueo que el gobierno de Chihuahua les impuso durante la administración del ex gobernador César Duarte. “Nunca nos han permitido presentarnos. No es que haya una lista y que nosotros estemos en ella, simplemente no nos dan los permisos necesarios”.

La banda explicó que, aunque su música no es bien vista por quienes controlan los contenidos de la radio y televisión en el país, buscan otras alternativas para llegar a su público. “La gente nos ha seguido siempre por internet y ahora trataremos de hacer más presencia en la República”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM