Carmen Salinas inicia trámites para obtener visa de trabajo de EE.UU.

A unas semanas de comenzar la gira del musical Aventurera en la Unión Americana, la diputada ya acudió a la embajada para solicitar el documento

Varias semanas antes de iniciar la gira del musical Aventurera por Estados Unidos, Carmen Salinas ya comenzó los trámites para obtener su visa de trabajo, de hecho, varios de sus colaboradores ya cuentan con el permiso requerido para laborar legalmente en territorio norteamericano.

“Ya fui a la embajada para llenar los papeles y tener la visa de trabajo. A la burbuja, quién es la persona que me peina y a la señora que me ayuda con el vestuario, ya le dieron su visa. Nos están llevando por grupos para que nos la den por un año”, dijo a la actriz a los micrófonos de LMShow.

La Diputada Federal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que en su más reciente visita a Estados Unidos, ya con Donald Trump en el poder, no percibió un ambiente hostil hacia los mexicanos o los latinos. “Todo estaba bien, yo no lo percibí así como dicen o será que yo no me percaté de lo que estaba pasando”.

Finalmente, Carmen envió un consejo a todos los mexicanos que viven en la Unión Americana: “¡No se dejen!”

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM