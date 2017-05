Angélica María conquistó a Bono, vocalista de U2

La Novia de México afirma que el irlandés quedó flechado por sus encantos y hasta la invitó a cantar con él

Más Chismes

Aunque sabemos que Angélica María posee un sinfín de cualidades, nos sorprendió con la revelación de una de sus conquistas hasta ahora desconocidas: nada menos que Bono, el líder y vocalista del grupo U2.

El flechazo tuvo lugar a inicios de la décadas de los 90’s, cuando la llamada Novia de México estaba a un par de años de cumplir los 50. Por aquel entonces U2 realizó su primera visita a México y Angélica María fue una de las afortunadas a pasar al camerino del artista.

“Me dijo que yo era muy linda, estaba encantado y yo digo que le gusté. Le dije que era una cantante y se llevó mis disco”, dijo la estrella mexicana al programa Ventaneando.

La mamá de Angélica Vale recordó que el encanto que inspiró en Bono fue tal que la invitó a compartir el escenario. “Eso me dijo y yo creí que no era el tiempo adecuado para hacerlo, pues era un público diferente al mío. Ahora me arrepiento de no haber aceptado”.