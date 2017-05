Tremenda acusación contra Cristian Castro: ¡Es un imaduro!

Ex del Gallito Feliz ventila intimidades de su fugaz romance

Más Chismes

La modelo peruana Evelyn Vela rechazó trasladar el romance con Cristian Castro en matrimonio y lo desechó de su vida.

“No me duele, era mi amigo, la pasamos super bien cuando estuvo en Perú, él quiso llevarme a vivir a Nueva York, pero no voy a dejar mi casa, hijos, familia por irme atrás de un hombre así sea Cristian Castro” indicó.

Asimismo, le criticó de ser un hombre inmaduro, ya que no tiene claras las cosas que desea en la vida.

La modelo señaló que le sorprendió que el cantante pidiera matrimonio a otra mujer.

“Si me sorprendió, pero no estoy dolida” destacó a los medios presentes en la conferencia de prensa.

Y agregó “Hasta el día 22 no tenía novia, no sé de donde apareció la novia, salíamos acá, él fue el del beso, yo no quería. Para mí fue un baldazo de agua fría enterarme de ésta manera” expuso.

Redacción LMSHOW