¡Exclusiva! María Conchita Alonso quiere cobrar igual que Luis Miguel

María Conchita Alonso se suma a los famosos que planean plasmar su vida en una serie televisiva. Para ello, exige a quien compre su historia, al menos un pago igual a los 20 millones que supuestamente recibió Luis Miguel para autorizar la realización de su bioserie.

Entrevistada en exclusiva por LMShow, la cubana que pasó sus primeros años en Venezuela dejó claras sus pretensiones económicas, pues dice, no merece recibir menos que el cantante mexicano. “No me pueden pagar menos que a Luis Miguel. No tengo ni idea de cuánto fue, pero me tienen que dar lo mismito ya que soy más conocida que él a nivel internacional”.

La cantante de La loca y Una noche de copas, explica que, aunque no quiere parecer presumida. “Al decir que yo soy más famosa a nivel internacional, quise decir que el mundo anglosajón, por medio de las películas, sabe quién soy yo”.

La intérprete, quien el próximo sábado ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México junto a Francisco Céspedes, espera que su oficina de trabajo logre cumplir sus objetivos económicos. ¡Suerte!

Joel O’Farrili