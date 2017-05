Chiquis Rivera ahora comprende el sacrificio de una madre

A cuatro años y medio del deceso de la Diva de la Banda

Chiquis Rivera se presentó en La Reina de la Canción para rememorar a Jenni Rivera, con la finalidad de darles consejos de cómo llevar una carrera exitosa en el mundo de la música grupera.

Sin embargo, comienza a comprender el sacrificio realizado por su madre, al dejar a la familia con la finalidad de llevar sustento a casa.

“Me preocupa estar lejos de la familia, porque Johnny tiene 16 años y me pregunta si ya me voy a ir otra vez, aún y cuando él se cocina, se prepara sus cosas, pero no me queda otra que salir a trabajar y ahora comprendo a mi mamá, que tenía que hacer lo mismo por el bien de la familia” comentó a El Gordo y la Flaca.

Chiquis Rivera causó alboroto en Reina de la Canción al convivir con las muchachas.

“Se siente bonito que hace cinco años que murió y mi madre sigue inspirando a las chicas que quieren destacar en el medio” comentó.

