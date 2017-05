Aracely Arámbula tiene ganas de hablar de Luis Miguel

Adelanta que próximamente hará revelaciones sobre el padre de sus hijos, pues considera que es la más indicada para opinar

Aracely Arámbula adelantó que próximamente dirá alguna que otra verdad sobre de Luis Miguel pues considera que es la persona indicada para hablar de El Sol.

Durante la presentación de Mímika, su nueva línea de cosméticos, la actriz de Telemundo rechazó opinar sobre la reciente visita del padre de sus hijos a la Corte de California. “Yo no tengo nada que decir al respecto, yo creo que él es el que tendría que hablar y esta noche quiero darle la prioridad a lo que vine el día de hoy”.

Ante la insistencia de al menos medio centenar de medios de comunicación, la protagonista de La Doña tomó de nuevo el micrófono y señaló: “en otro momento hablaremos de eso, porque sí hay cosas qué decir. Ahorita no quiero hablar de eso porque yo no lo deseo, no es porque yo no pueda ni porque nadie me lo permita. Yo creo que si alguien tiene derecho de hablar de eso y sobre todo de mi persona, de lo importante que son los hijos, pues soy yo”.

Mientras Arámbula insistía en hacer mención a su marca, los reporteros hacían de todo para arrancarle alguna frase comprometedora, a lo que ella respondió: “Yo sé que a ustedes les piden que me pregunten eso, yo lo entiendo. Yo les contesto que en otro momento nos sentamos y lo platicamos porque sí hay cosas que quiero platicar y decir”, aseguró sin comprometerse a una fecha específica.

Como señal de protesta, la prensa decidió concluir el encuentro y masivamente despidieron a la también cantante con un “gracias”.

