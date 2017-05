Angelique Boyer aún dolida por muerte de su madre

No dejen de hablar con ellas aún y cuando estén enfermas

Angelique Boyer no logra superar la muerte de su madre, lo cual duele más ahora que en la mayoría de los hogares de América se tiene la celebración en todo su esplendor.

“Es algo que siempre aconsejo a quien tenga a alguien muy enfermo, háblenles, porque si nos escuchan, y es algo que yo no hice, perder a mi mamá es algo que me dolió y me hizo madurar mucho” le dijo al programa Ventaneando.

La madre de la actriz, Sylvie Rousseau, murió hace tres años.

La francesa mencionó que no busca casarse, ni ser madre, en cuyo caso, en las telenovelas lo ha sido y la mayoría de las veces muy feliz, por lo que no desea trasladar esa emoción a la vida real.