Pedro Rivera ya prepara testamento

No quiere que pasen los líos que tuvieron con muerte de Jenni Rivera

Pedro Rivera ya tiene el testamento escrito, pero no lo ha legalizado ante un representante legal.

“Quiero dejar todo listo en un documento, no lo he formalizado, si me sucede algo entonces cometí un gran error, no necesito darles a ellos, -mis hijos- ni ellos darles a nadie” indicó a El Gordo y la Flaca.

En cuanto a las condiciones en que está la tumba de Jenni Rivera aseguró que “La gente puede decir muchísimas cosas, y nosotros no somos nadie para contestarles”.

Sin embargo, dijo desconocer quién es el novio de su nieta Chiquis Rivera

“No conozco a la banda con la que toca, ni de dónde es, pero si ella lo eligió que le vaya bien” reveló.

Redacción LMSHOW.