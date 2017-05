Nicky Jam dice no necesitar de ‘Despacito’ para tener éxito

El cantante aclara que él no rechazó grabar con Luis Fonsi y Daddy Yankee, pues fue su disquera quien canceló su colaboración

Noticias

Recientemente, Nicky Jam ha estado en el centro de la polémica tras revelarse que el cantante había rechazado participar en una de las múltiples versiones de ‘Despacito’, el histórico éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Aunque el reggaetonero aclaró que la decisión de no colaborar con Fonsi no estuvo en sus manos, también afirmó que su ausencia en ‘Despacito’ no afecta su carrera en lo mínimo, pues su éxito en solitario está comprobado.

“Yo tengo cuatro temas consecutivos rompiendo records. Cada video tiene un billón de vistas. No tengo por qué lastimarme por una canción, lo que tengo que hacer es escribir otra canción y salir hacia adelante”, dijo el puertorriqueño que ayer fue reconocido en la Ciudad de México por las altas ventas de sus sencillos: ‘El Perdón’, ‘El amante’ y ‘Hasta el amanecer’, quienes en conjunto han vendido 800 mil descargas digitales, solamente en México.

El artista urbano con 25 años de carrera detalló por qué no participó en la grabación de ‘Despacito’. “No fue que no acepté, fue que no pudo salir porque estaban por lanzar mi sencillo del ‘Amante’, entonces la disquera dijo que no había tiempo. No es una situación de rechazo, pues Luis Fonsi es mi hermano y sino hicimos ‘Despacito’ mañana hacemos ‘Suavecito’”.

Nicky negó que los comentarios donde hizo referencia a la mala pronunciación del español por parte de Justin Bieber al cantar ‘Despacito’, los hiciera con el afán de burlarse.