Aída Cuevas asegura que herencia de Juan Gabriel será para Iván Aguilera

Revela que el Divo de Juárez le dijo, seis meses antes de su muerte, que su fortuna sería para el hijo mayor de los hermanos Aguilera Salas

Más Chismes

Aunque actualmente la herencia de Juan Gabriel es peleada por su heredero universal Iván Aguilera Salas, su hermano Pablo Aguilera y su hijo secreto Joao Gabriel, la cantante Aída Cuevas asegura que al final del proceso será Iván quien se quede con la inmensa fortuna del Divo de Juárez.

“Lo único que puedo decir es que papelito habla. Iván tiene los papeles junto con su abogado y esto se va a decidir con papel en mano. Aquí no hay nada de que Juan Gabriel dejó dicho esto o aquello. ¡No! Aquí está escrito y es lo único que va a avalar todo esto”, dijo la cantante, quien fue amiga de Alberto Aguilera Valadez durante casi 35 años, a los micrófonos de LMShow.

Tras el anuncio del homenaje del que será objeto por parte del salón Tenampa, sitio emblemático en México, la cantante reveló a nuestros micrófonos que Juan Gabriel ya le había manifestado su deseo de convertir a Aguilera Salas en su heredero. “Por supuesto que me lo comentó, lo hizo en enero, seis meses antes de morir. A mi me dijo a quien dejaba como heredero, yo ya lo sabía. Es muy feo andar comentando ya ahorita, pero les juro que a mí me lo dijo”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.com