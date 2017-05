¡Primicia! El Komander niega estar vetado en México

Afirma que todo se trata de notas amarillistas, a las que él no les hace caso

A pesar de que hace algunos días Alfredo Ríos ‘El Komander‘ sufrió la cancelación de un concierto en Matamoros, Tamaulipas, el cantante niega rotundamente que su música se encuentre vetada en gran parte de México.

“Nosotros estamos trabajando, gracias a Dios. Absolutamente no, no he recibido ningún mensaje del gobierno, todo está bien y hemos trabajado por todos lados. De esto vivimos y yo estoy contento”.

El intérprete ignora las versiones de cancelaciones en estados como: Puebla, Morelos y Sinaloa. En cambio, aseguró que próximamente se presentará en entidades como Veracruz, el Estado de México, Chihuahua y Chiapas, estás últimas tres, también ubicadas dentro del grupo de los estados que supuestamente ordenaron el veto. “A mí me dan hueva esas noticias, no me interesan. En realidad son cosas que no pasan, que vienen de alguien que seguramente no tienen nada que hacer”.

El entrevistado descartó que los rumores sobre las cancelaciones a sus presentaciones afecten a su carrera. “Tenemos una agenda muy buena. Honestamente soy de los que piensan que el amarillismo no te llena un baile. Ni una buena ni una mala nota, te llena un baile”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM