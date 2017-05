Maribel Guardia recupera su visa de trabajo para EE.UU

Tras varios meses de trámite ya tiene el documento y puede cantar 'Camaron Pelao' en toda la Unión Americana

Tal parece que el nieto de Maribel Guardia trajo torta bajo el brazo, pues en días recientes la guapa costarricense recibió su nueva visa Americana de trabajo, situación que, confiesa, pensó que no ocurriría ante las agresivas normas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

“Empezamos a tramitar la visa desde hace cuatro meses y no, nos la daban. Es qué pasó todo el cambio de gobierno y se tardó muchísimo, yo pensé que no nos la iban a dar y me llevé toda una sorpresa cuando nos dieron la cita y nos la mandaron”, declaró la cantante a los micrófonos de LMSHOW.

Ni tarda ni perezosa, Maribel regresó a territorio estadounidense para cantar su clásico ‘Camarón Pelao’ y este fin de semana se presentó en San Francisco, California. “Había cancelado muchas fechas de trabajo y tenía algunas que me habían dado un anticipo. Fue una bendición que me dieran la visa, porque imagínate estar cinco años sin trabajar en Estados Unidos. Es una fuente de trabajo muy importante y estaba preocupada con que ya no nos la fueran a dar”.

Otro beneficiado fue Julián Figueroa, quien tampoco tenía su visa de trabajo y finalmente ya pudo presentarse en ciudades como Los Ángeles y San Diego.

