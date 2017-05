Así reaccionó Julio César Chávez ante la derrota de su hijo

Se le vio un poco desanimado y un poco molesto

La tan esperada pelea entre Julio César Chávez Jr y Saúl “El Canelo” Álvarez resultó más que una batalla épica una simple lección de box donde el pelirrojo dominó por mucho el ring ante los golpes y movimientos del Junior.

Pero sin duda el más desanimado por este combate fue la leyenda del box Julio César Chávez, que decidió dar la cara ante los medios y asegurando que su hijo había perdido por que no dio el peso.

Eso sí, aprovechó la cámara para felicitar al tapatío por la gran pelea, “Quiero felicitar al “Canelo”, se vio muy bien, se perdió la batalla no la guerra … todo lo hizo bien, casi siempre tirando las mismas combinaciones”.

Y sobre la actuación de su hijo “Cuando el cuerpo no responde es imposible ganar la pelea, no tenía la fuerza, no tenía la potencia, es por eso que no tiró golpes, yo también estaba desesperado, yo también quería que soltara golpes y me dijo ‘no podía papá, no sentía fuerzas’”.

Y es que “El Canelo” derrotó a Chávez Jr por decisión unánime dejando quien es el mejor boxeador.