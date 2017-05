Marlene Favela le huye al matrimonio

La actriz está feliz con su vida y se pone el título de la novia fugitiva

A sus 39 años, Marlene Favela afirma estar en el mejor momento de su vida y no necesitar de nada más para ser feliz, pues el matrimonio y los hijos son dos temas que no le interesan en lo más mínimo.

Marlene presentó la portada de una revista y después platicó con LMSHOW sobre su actual estado sentimental, donde nos dijo: “Estoy feliz con mi vida, con todo lo que me rodea. ¿Matrimonio?, olvídate de eso, no me interesa, ¡Yo soy la novia fugitiva!, no, tampoco los hijos. En este momento de mi vida eso no me interesa, no sé si después”.

La actriz de ‘El Señor de los Cielos’ consideró que vive un buen momento personal y de ninguna forma pertenece al club de las solteronas. “A mí no me interesa, pero hay gente a la que sí. Casi tengo 40 años, me siento plena y feliz y mejor que algunas de 20 años. Todo avanza. En la época de mi abuelita si las mujeres no se casaban a los 20 años ya estaban quedadas. Ahora ya no, ya todo cambió”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM