Exnovia de Luis Miguel desea que resuelva sus problemas con la ley

Luz Elena González afirma que se quedó con un grato recuerdo del Sol, pues se portó como todo un caballero

Luis Miguel continúa despertando interés entre los famosos y ahora es Luz Elena González quien hace 15 años tuvo un corto romance con el cantante, la que desea que todos los problemas se resuelvan a su favor.

En entrevista con LMSHOW la actriz comentó que “es una pena lo que está pasando, ojalá que se solucione y lo arregle para que siga su vida y alegrando a todas sus fans. Es un gran ser humano, al menos lo que yo conocí. No conozco otra parte de él, sólo la buena”.

La también conductora aseguró que hace muchos años perdió contacto con el ídolo de multitudes. “Después de tantos años, me da risa que me sigan preguntando, no tengo la menor idea de él, de su vida ni nada. Me da pena no poderles contestar algo más allá de los que les digo, `pues fue algo en tan corto tiempo y a parte no le puedo desear nada, más que todo salga bien, pues el tiempo que lo conocí fue un caballero y espero que salga bien de todo”.

Luismi y González mantuvieron un romance durante dos meses, antes de que el cantante se involucrara con Aracely Arámbula. Como el intérprete lo hizo con otra de sus conquistas, Acapulco fue testigo de su amor.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM