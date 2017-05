Eugenio Derbez casi acaba con la carrera de Raquel Welch

Denotan la buena actitud ante la prensa en promoción de Cómo Ser Un Latin Lover

Eugenio Derbez estuvo a poco de terminar con la carrera de Raquel Welch, en una escena donde se le pasó la mano en el trato con la estrella del cine.

“ Estábamos peleándonos por ella Rob Lowe y yo, y yo por que no la quería estar jaloneando y dije pues ya que salga en una toma, le di un jalón de más fuerte de lo que debía y la tiré” confiesa Eugenio Derbez al director del buró México de LMSHOW, Gilberto Barrera

Eso provocó que la actriz se fuera de boca hacia unos tripiés que estaban en la locación.

El comediante afirma que pensó que la había desfigurado de por vida.

“Afortunadamente no pasó de moretones y demás, no se rompió nada y ahorita ya na’más tengo la anécdota de que ya me tiré a Raquel Welch” concluy

