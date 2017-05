Nadie ha hablado con Michelle Salas para serie sobre Luis Miguel

La hija de Luis Miguel quiere que a ella la interprete en la producción Eva Mendes, quien no habla español

Michelle Salas está muy segura de que Luis Miguel hablará sobre ella en la serie que Telemundo prepara sobre el artista. Lo único malo es que hasta ahora nadie la ha contactado para pedirle su testimonio.

“Yo no me he metido en nada de eso. Como que siento que es un proyecto de mi familia, y al final del día no sé si tendré que dar mis testimoniales. Todavía no lo he hecho”, dijo.

Pero eso no parece importarle a la única hija que tiene El Sol, porque cuando se confirmó que su padre tendría una producción, para pronto se apuntó y dijo que le gustaría que su papel lo interpretara la súper estrella de Hollywood, Eva Mendes.

Lo que quizá Michelle no sabe, es que la serie sería transmitida en una cadena hispana, por lo que sería muy difícil que Eva Mendes, quien a duras penas mastica el español, hiciera el papel de una mexicana.