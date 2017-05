Melania Trump le da ‘Like’ a tuit que critica relación con su marido

Después de la metida de pata, ahora dicen que fue un error, o que un hacker se metió en la cuenta de la primera dada. Pero ya varios medios han confirmado que fue la misma Melania Trump –o alguien que administra sus redes sociales– quien le dio “Like” a un tuit que despotrica contra el mismísimo Donald Trump y la relación que tiene con su esposa.

Andy Ostroy, un blogger que escribe sobre política, compartió en su cuenta de Twitter el famoso video en el que Melania pone cara de pocos amigos luego de sonreírle, como si le estuvieran torciendo el brazo, a su marido.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump‘s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) May 3, 2017