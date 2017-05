Marjorie de Sousa ya no cree en el príncipe azul

En entrevista con 'Despierta América', la actriz dijo que ya duda que exista el amor de pareja

Primicias

Marjorie de Sousa está tan, pero tan decepcionada de los hombres, que a estas alturas ya no cree que exista la pareja perfecta.

“Los príncipes azules no existen”, dijo en el programa de Univision “Despierta América”. “Nos inventaron esas historias y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar un día el hombre perfecto y no; uno no es perfecta, no somos princesas”.

Y cuando le preguntaron que si cree en el amor, la actriz soltó un profundo suspiro para luego responder que “no sé. Creo en otro tipo de amor: en el amor de mi hijo […] en el amor de mi madre, en el amor de mi padre, en el amor de hermano. Pero hoy no sé si creo en el amor de pareja”.

De Sousa enfrenta una férrea lucha legal con el también actor y padre de su hijo, Julián Gil, de quien se separó unas semanas después de que naciera el hijo de ambos, en enero.