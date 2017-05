Los famosos opinan sobre los problemas de Luis Miguel

La mayoría de las estrellas le mandan buena vibra y esperan que resuelva pronto su situación

Luis Miguel ha provocado todo tipo de reacciones tras presentarse en la Corte Federal de California para hacerle frente a la demanda que enfrenta por parte de su exmanager William Brockhaus. Los famoso han externado a LMSHOW su opinión sobre el caso y la mayoría desea que las cosas se resuelvan a su favor.

Cristian Castro, quien conoce al artista desde la infancia y hasta han compartido alguna que otra novia, desea que los problemas para su colega terminen, por lo que le pide a Alejandro Fernández, quien también tiene demandado al Sol, ser compasivo. “Ojalá que Alejandro no sea tan severo. Son mis colegas y yo quiero que todos estén muy bien”.

En plena promoción de su película, Eugenio Derbez también salió a la defensa del intérprete de ‘Un hombre busca a una mujer’. “Todo mundo lo quiere crucificar porque aquel ser inalcanzable resulta que ya no lo es y nos le vamos al cuello, resulta muy triste que a una persona que nos ha dado momentos inolvidables, un buen día todos le demos la espalda”.

El que no se tomó de muy buena forma la solicitud para que opinara sobre el tema, fuer don Armando Manzanero, pues apenas escuchó el nombre del cantante, emprendió la graciosa huida y de paso hasta involucró al difunto Divo de Juárez. “De Luis Miguel y Juan Gabriel no les voy a decir nada”, aseguró para luego responder afirmativamente al preguntarle si él estaría dispuesto a ayudar a la ex pareja de Aracely Arámbula.

Redacción / LMSHOW