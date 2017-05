Cristian Castro pide compasión para Luismi

El Gallito Feliz solicita a Alejandro Fernández que ablande su corazón en la demanda que mantiene con el Sol

Cristian Castro se sumó a la lista de defensores de Luis Miguel, pues ahora le pide a Alejandro Fernández no ser tan duro en la demanda que una de sus empresas interpuso con El Sol en busca de recuperar cinco millones de dólares que el Potrillo le dio como adelanto de un gira que nunca se concretó.

Entrevistado por LMSHOW durante su llegada a la grabación de un programa de televisión, el hijo de Verónica Castro nos dijo: “Ojalá que Alejandro considerara ser menos severo. No sé si realmente la cifra fue entregada, se habla de mucho dinero. ¡Caray!, Alejandro sabe lo que hace, es mi familia igual que Luis Miguel, es mi colega y quiero que todos estemos muy bien”.

El intérprete rechazó que Luismi hubiera querido pasar por encima de la ley. “Yo siempre lo he visto llevar sus cosas bien, nunca he tenido ningún problema, inclusive hasta personal. Se salió muy bien de su relación con Aracely Arámbula y ha salido muy bien de todo, entonces se me hace un poco ilógico que le pase esto”.

El llamado Gallito Feliz confía en que la situación se arregle favorablemente para el intérprete de La Incondicional.

