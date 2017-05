Verónica Castro se quedó esperando a su príncipe azul

Afirma que, a diferencia de la Cenicienta, a ella solamente le llegó la calabaza

Para Verónica Castro, los príncipes azules no existen o al menos ella se quedó esperando al suyo. Así lo declaró la estrella a los micrófonos de LMShow.

“Mi abuela siempre me dijo ‘Mira mijita, tu tranquila. Estudia, trabaja y espérate porque un día va a llegar tu príncipe azul y ¡no llegó ni maiz, paloma! por eso, venir a ver esta obra es como recordar esas épocas donde yo creía que llegaría el príncipe y nada más llego la calabaza”, declaró Verónica.

Hoy, con más de seis décadas de vida, dos hijos y una lista de amores entre los que se encuentran el comediante Manuel ‘el loco’ Valdés, el actor Omar Fierro y el cantante Adolfo Ángel Alba ‘el Temerario mayor’, Castro concluye “A mí no me llegó el príncipe azul, no sé si eran puros sapos, pero no me hagan decir tonterías”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM