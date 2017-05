Salma Hayek sale en defensa de su amigo Luis Miguel

La artista justificó que los problemas del cantante podrían ser por culpa de terceras personas

Por lo que se ve, Salma Hayek está muy conmovida con todo lo que le está pasando a Luis Miguel, porque la veracruzana no evadió hablar de la situación del cantante en una reciente rueda de prensa en México.

“Creo que está pasando por un momento interesante y raro. Fíjate que cuando tienes tanto alboroto dentro de tu vida, a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan otras personas. Y no sabes cuántas veces, porque me ha pasado, te vienes a dar cuenta cuando ya estás metida en el súper lío porque la otra cosa que hacen es que si meten una pata, no te lo dicen, tratan de arreglar ellos solos”, dijo Salma durante la promoción de “How to Be A Latin Lover”.

La actriz ha publicado en su cuenta de Instagram varias fotos en las que aparece con Luis Miguel, a quien llama “Mickeyguichi”.

Feliz cumpleaños Mickeyguichi! Happy Birthday Mickey. #luismiguel A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 19, 2017 at 4:13pm PDT

El artista enfrenta una demanda millonaria interpuesta por su exmánager, que alega que fue despedido injustificadamente.