Luis Miguel fue víctima de sus anteriores abogados

Su nuevo defensor denuncia que el pasado equipo jurídico de su cliente le dejó botada la demanda de su exmanager

Luis Miguel fue víctima de una mala asesoría de sus anteriores abogados, situación que lo llevó a no abordar con la suficiente atención la demanda que su exmanager William Brockhaus interpuso en su contra y como consecuencia a que el problema creciera hasta llegar a tener que presentarse en la Corte para evitar ser aprehendido por las autoridades de California, declaró su abogado Rafael Heredia.

Entrevistado por LMSHOW este miércoles en las puertas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México, Heredia aseguró que el cantante “no tenía un abogado, pues a él lo representaron muy mal en el juicio por el que le están cobrando un millón 48 mil dólares y a raíz de eso, se le vino todo encima, ya no les tuvo confianza y no se hizo más. Yo creo que sí lo dejaron tirado, hay gente que es muy incompetente y uno no los vuelve a ver”.

Heredia, quien dijo ser amigo del cantante desde que éste último era un niño, desmintió que el artista esté al borde de la bancarrota y que no pueda salir del territorio estadounidense. Por otro lado, aseguró que su cliente estaba preocupado ante la situación legal que ayer lo llevó a la Corte de California. “Él decidió, ya que le explicamos cómo estaba todo el asunto, que tenía que acudir a la Corte. Estaba muy preocupado porque no sabía el tamaño del problema legal que tenía ante la falta de asesoría legal y jurídica adecuada. Él lo que quiere es trabajar”.

Por otro lado, el abogado señaló que desde la próxima semana se sentará con la oficina de Alejandro Fernández para resolver un adeudo pendiente y agregó que también se hará cargo del problema legal de su cliente con Warner Music, disquera que lo demanda por 3.5 millones de dólares.

Joel O’Farrili / LMSHOW