Así es el nuevo amor de Justin Bieber

Justin Bieber está ficando com Hailee Steinfeld, diz imprensa internacional Novidade sobre a vida amorosa do Bieber! De acordo com a imprensa americana, o jovem muso está ficando com a cantora e atriz Hailee Steinfeld, de 20 anos. O bapho foi dado pelo site TMZ, e confirmado pelo conglomerado iHeartRadio. O casal se aproximou por intermédio do pastor Carl Lenz. Ambos são frequentadores de sua igreja. Justin e Hailee estariam saindo há um mês – o que é estranho, porque nenhum paparazzi flagrou eles dois juntos ainda. Mas, no fim de março, Justin mostrou que estava conversando com Haillee Steinfeld por Facetime, dentro de um carro. Lembra? O site JustJared, também dos Estados Unidos, contraria o TMZ e o iHeartRadio e diz que a história é fantasiosa. Uma fonte da página disse que “não há nada de verdade nisso”. Será? O casal se encontrou também na segunda (1º/5), em Nova York, depois da ida dela ao MET Gala. Justin preferiu não comparecer. Há uma foto deles juntos: Hailee é mais conhecida no Brasil pelo filme “A Escolha Perfeita 2”, mas ela tem construído uma carreira no mundo da música também. Já indicada ao Oscar, a jovem mantém uma relação amigável com Selena Gomez e Taylor Swift.. nossa e eu jurava que ela tava de affair com o Austin, mas eu gosto desse casal hein. Mas ela é miga de Selena.. MDS o fim de uma amizade também ? #haileesteinfeld #justinbieber #taylorswift #selenagomez

