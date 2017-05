Antes de volver a amar, Chiquis Rivera tuvo que sanar su corazón

La cantante dijo que no escondía su nuevo romance, sino que presentó a Lorenzo Méndez cuando se sintió lista

Primicias

Chiquis Rivera dijo que no estaba escondiendo su romance con Lorenzo Méndez, el vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, y que si tampoco lo había hecho público no era por miedo.

“Creo que era respeto de él hacia mí, porque yo no estaba todavía 100 por ciento lista de entregar mi corazón. Yo estaba como que ‘hay que ser amigos’, y creo que de esa forma pudo conquistarme; él fue muy paciente conmigo”, dijo la cantante, quien tuvo una larga relación con el empresario Ángel del Villar.

Lo que dejó claro la hija de Jenni Rivera fue que si tardó tanto en ventilar su relación fue porque “me quería dar ese tiempo, hasta que dije, ‘pues ya me siento bien, ya me siento contenta’, y hay que compartir esto con mi gente, con la gente que me sigue”.

Chiquis hizo público su romance en uno de los reciente capítulos del reality “The Riveras”.