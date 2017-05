Afirman que Luis Miguel pisó la Corte por un descuido

La periodista Martha Figueroa, experta en la carrera del cantante, afirma que enfrentamiento con su exmanager no afectará su carrera

La presentación de Luis Miguel ante la jueza Virginia Phillips en una Corte Federal de California es consecuencia de su descuido y de no haberse tomado en serio la demanda por parte de su exmanager William Brockhaus, afirma la periodista Martha Figueroa, quien es considerada una de las expertas en la carretera del Sol.

En entrevista con LMShow, la titular de espectáculos del programa mexicano HOY destaca que la visita de la estrella a la Corte “no es algo grave, es una consecuencia de un descuido porque él anda en otras cosas, no pone atención en las cosas que debiera y creo que, más bien, no terminó de la mejor manera con ese exmanager, quien tampoco aportó nada a su carrera”.

La también autora del libro ‘Mickey, un tributo diferente‘, un texto en el que plasma sus experiencias con el cantante a lo largo de su carrera periodística, está segura que el enfrentamiento legal con Brockhaus no afectará la carrera del intérprete, especialmente ahora que planea su regreso a los escenarios. “Luis Miguel va a salir adelante y va a pagar lo que tenga que pagar. Ni en la Corte perdió el estilo. Yo creo que esto no le va a afectar, la gente entiende lo que es una cosa y otra. Lo que a Luis Miguel le afecta es que no haga nada con su carrera artística, a la gente le afecta más que no tenga un disco nuevo o haga shows que un problema con su exmanager”.

Por otro lado, la comunicadora confirmó que, según sus fuentes, actualmente la oficina del cantante se encuentra en negociaciones con la de Alejandro Fernández para resolver la deuda del primero con el hijo de Vicente Fernández. “Están evitando que el asunto pase a mayores. Yo creo que el tema le afectó mucho más a Luis Miguel, la gente supo que no se pusieron de acuerdo”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM