Protagonista de La Piloto no quiere casarse de blanco

Livia Brito y su novio prefieren unir sus vidas a través un ritual Maya

Aunque la protagonista de La Piloto, Livia Brito, desea unir su vida a la de su novio Said, tiene claro que no desea una boda tradicional, por lo que no se imagina vestida de blanco y optará por una medida que está de moda entre las parejas jóvenes: un ritual.

“¿Para qué casarse si estamos juntos y nos amamos?, ¿para qué un papel?, mejor un ritual Maya”, aseguró la pareja a LMShow.

Los enamorados compartieron con este portal cómo fue su primer encuentro hace casi un año. “Nos quedamos platicando como cinco horas del universo, la vida, la felicidad. Es una persona a la que admiro por su forma de ser, lo amo sobre todas las cosas, me da alas para volar y yo se las doy también”.

Por otro lado, la cubana aseguró que en la serie que protagoniza en Univisión alcanza diariamente un promedio de 1.8 millones de espectadores, lo que la convierte, según sus propias palabras, en un éxito. “Muchas gracias a toda la gente que nos ha recibido en Estados Unidos”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM