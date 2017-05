Por segunda vez, cancelan show del Komander en Tamaulipas

Poco a poco, Alfredo Ríos se convierte en el cantante mas vetado en México

El cantante Alfredo Ríos, mejor conocido como el Komander, sufrió por segunda vez la cancelación de uno de sus conciertos en el estado mexicano de Tamaulipas. El evento se llevaría acabo el pasado sábado 29 de abril en un centro de espectáculos de Matamoros, pero tal como ocurrió en su intento de presentación en Tampico, las autoridades argumentaron que su música hacía apología al crimen y suspendió su actuación.

Aunque inicialmente el intérprete no daba indicios de preocuparse por el tema de las cancelaciones a sus conciertos, finalmente, tras los hechos del fin de semana, reaccionó a través de sus redes sociales. “Las cancelaciones no son cosa mia, signo de los organizadores y lamento mucho que mis seguidores se queden sin verme”, dijo Ríos en un primer mensaje. Luego, a través del Facebook, Alfredo posteó una imagen con la leyenda “soy responsable de lo que yo hago, no de lo que dicen que hago”.

Con la nueva cancelación, el sinaloense se convierte, poco a poco, en el cantante más vetado en México. Además de Tamaulipas, Ríos no puede presentarse en estados como Puebla, México, Morelos, además de que en estados como Sinaloa y Querétaro, sus presentaciones han sido restringidas por las canciones que hagan alusión al crimen organizado.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM