Peewee se deprime por maltrato a inmigirantes

Tras varios años de ausencia en el mundo de la música, PeeWee se reunió con la prensa para presentar su nuevo disco ‘El PeeWee’ y aprovechó el encuentro para expresar su indignación por el trato que están recibiendo los inmigrantes latinos, por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

“¿Qué fueran los Estados Unidos sin esas personas latinas?, ¿Qué serían los Estados Unidos sin los inmigrantes? Honestamente, me pone mal porque mis papás y mis abuelos se fueron a los Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos, por crecer”, declaró Irvin Salinas Martínez, verdadero nombre del cantante de 28 años, en el encuentro con la prensa.

El intérprete, quien accedió a la fama gracias a su ingreso al extinto grupo Kumbia Kings, recordó que él mismo, antes de convertirse en artista, trabajó en las labores del campo. “Tuve que hacer esa labor, debajo del sol, al medio día, sacando la piedra para que las máquinas no se quebraran. Me siento orgulloso de haber vivido eso como niño, porque me hizo crecer y valorar muchas cosas”.

El cantante agregó que en la actualidad parte de su familia continúa dedicándose a las labores del campo, aunque dejó ver que sus condiciones económicas han mejorado.

