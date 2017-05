Larry Hernández culpa a amigos falsos de su paso por la cárcel

Revela que fue víctima de traiciones de quienes se decían sus amistades

Un año y medio después de haber salido de la cárcel, el cantante Larry Hernández culpa a sus supuestos amigos de haber pisado la prisión de Carolina del Sur, donde estuvo internado durante un mes.

En entrevista con el programa Suelta la sopa el grupero reflexionó sobre lo que probablemente sea el periodo más oscuro de su vida.

“Todo lo que me pasó fue por traición, fue pura gente que, obviamente, pensaba que eran mis amigos”, dijo Hernández, quien agregó que después del amargo suceso, decidió dejar fuera de su vida a mucha gente. “Es poca gente la que viene a mi casa, es poco el circulo que ha quedado después de lo que me ha pasado”.

El artista agregó que como consecuencia del problema legal, ahora no puede salir de Estados Unidos, por lo que no puede ver a su hermano. “Nunca abusé de tener pasaporte porque no sentía la necesidad de salir a ningún lado y ahora que ya no tengo los cargos, no puedo ir a México porque hubo un mal entendido y en Carolina del Sur no aclararon que yo podía viajar internacionalmente, por eso es que no he regresado a México”.

