¡Exclusiva! El payaso Platanito le envío una foto porno a su mamá

Quería jugar con su esposa para mantener viva la llama del amor, pero se equivocó de chat

Más Chismes

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito show, confiesa que utiliza la tecnología para mantener viva la llama de la pasión y el amor con su esposa Beatriz, con quien pasa varios días del mes separado. “Nos mandamos fotitos cachondas. Lo más importante es ser amigo de tu pareja y tener comunicación”.

Sin embargo, a veces estos juegos eróticos a distancia te pueden meter en un aprieto, como confesó el conductor de Noches con Platanito en exclusiva con LMShow. “La tecnología ayuda, nada más que un día me equivoqué y le mandé una fotito a mi mamá. Ella me dijo ‘¡cómo has crecido!’ Esto sí pasó, es en serio”.

Al parecer, el entusiasmo del comediante por iniciar el juego hizo que no se fijara correctamente en el contacto seleccionado. “Mi mujer se llama Beatriz Eugenia y mi mamá también. A las dos las tenía como Beatriz, a una con ‘M’ y a otra como ‘mi amor’, entonces me confundí porque leí ‘M’ y pensé que era mi mujer. Luego mi mamá me felicito, ¡no sabía qué tan hombre era su hijo!”

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM